Mandarini: "Osimhen? Le parole di Garcia hanno aperto gli occhi su questa storia, su De Laurentiis ed il 12 agosto..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La serenità di Osimhen la si vede in campo, è dove ritiene di potersi esprimere meglio: è chiaro che sia una situazione ancora bloccata e si creino agitazioni, le parole di ieri di Garcia hanno aperto gli occhi su questa storia. Quando siamo arrivati a Dimaro il mister era stato più diretto, adesso ha detto ‘speriamo resterà’ e sono dichiarazioni che confermano la situazione attuale. C’è la volontà di raggiungere un accordo, avere Osimhen in squadra fa un Napoli e non averlo ne fa un altro. De Laurentiis ed il 12 agosto? Credo possa essere una deadline legata alla fine del ritiro di Castel di Sangro e ad una settimana dal campionato, è una data cruciale ma penso che il Napoli debba risolvere tante situazioni già prima, in modo da programmare altre mosse”