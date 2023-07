Mandarini: "Lozano? Sta riflettendo sulle situazioni a disposizione, se ci sono avventure in MLS o..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Meluso? Una persona di calcio, perbene, mi è piaciuto il discorso sull’eguaglianza del calcio a tutte le latitudini, affronterà una sfida di altissimo livello, meritata ed inseguita per anni: adesso lo aspetta un’avventura entusiasmante. Lozano? Sta riflettendo su quelle che sono le situazioni a sua disposizione, se ci sono avventure in MLS a Los Angeles, quando il contratto scade tra dodici mesi ci sono tante cose da analizzare: anche per Zielinski è così, ha rifiutato il mercato arabo perchè vuole restare a Napoli, è l’estate delle dichiarazioni d’amore da Osimhen in poi, ma citiamo De Laurentiis: i ragazzi sono giovani e devono guardarsi allo specchio per capire se rinnovare o fare altro, perchè stare fermi fa calare le loro valutazioni, l’esempio Milik lo ricordiamo. Samardzic? Ha più prospettiva di Lo Celso, nelle movenze ricorda Zielinski e ha tanta qualità, ha gol e assist nei piedi ed è più giovane del polacco”