Mandarini: "Koulibaly ha regalato uno dei momenti più belli della storia del Napoli, ecco quale"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il titolo su Koulibaly? Kalidou dobbiamo aspettarcelo al Chelsea, è una operazione già chiusa e mi piacerebbe essere smentito: Spalletti è stato chiaro, Koulibaly è il miglior sostituto di Kalidou ma non alimentiamo false speranze. Manca solo l’annuncio ufficiale, Kalidou cercava nuovi stimoli ed un nuovo ambiente dove potersi misurare in un contesto dove poter vincere la Champions. Non è una scelta economica, ha legittimamente voglia dopo otto anni di un misurarsi in un campionato come la Premier che è sempre stato il suo pallino. Resterà un totem nella storia del Napoli, ed il gol alla Juventus ha regalato uno dei momenti più belli della storia. Dobbiamo prepararci al momento del saluto”