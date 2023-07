Mandarini: "Kim? Tutti sanno che il Napoli guadagnerà tanto, è facile diventare ostaggi sul mercato"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Kim? Tutti sanno che il Napoli guadagnerà una cifra importante per la sua cessione, ed in questo caso è facile diventare ostaggi sul mercato. Kilman? Tanti mi hanno detto che sarebbe un grande colpo, non ha la velocità del coreano ma è bravo nell’uno contro uno, sa giocare nello stretto perchè ha fatto anche calcio a cinque: è un mancino, completerebbe le coppie centrali. Il Napoli ha la struttura e la squadra, e Kilman ha le potenzialità tecniche e caratteriali per vestire la maglia azzurra”