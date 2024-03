Mandarini: "Calzona ha resuscitato l’anima del Napoli, è successo qualcosa nella testa dei calciatori"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

‚ÄúCalzona sta facendo un miracolo, ora col Torino ha quattro giorni di tempo per preparare la partita in vista poi del Barcellona. Calzona ha resuscitato l‚Äôanima del Napoli, √® successo qualcosa nella testa dei calciatori e ora c‚Äô√® un clima molto pi√Ļ napoletano attorio alla squadra. Kvaratskhelia che prova a fare quel tiro in porta e segna ha mandato un segnale, √® in condizione mentale ottima anche perch√® gi√† con il Sassuolo aveva tentato la conclusione da centrocampo‚ÄĚ