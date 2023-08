Mancini attacca Gravina: "Addio Nazionale? Si è mai visto un presidente federale che cambia lo staff di un ct?"

Notizie calcio. Nei giorni scorsi è arrivata la notizia a sorpresa dell'addio alla Nazionale italiana del Ct Roberto Mancini. Il tecnico ha detto addio dopo la conquista dello storico Europeo, ma anche con la delusione della mancata qualificazione mondiale.Â

Lo stesso Mancini ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport dove spiega i motivi della sua scelta, attaccando l'operato di Gravina:Â

«Ho sperato di poter andare avanti perché allenare l’Italia mi piaceva moltissimo, però, quando poi le situazioni cambiano e capisce che è arrivato il momento di lasciare, devi anticipare i tempi delle tue decisioni e ripeto, con grande dispiacere, l’ho fatto».

Sui tempi della scelta.

«E’ dal 7 agosto che parlo con la Federazione. La decisione è stata presa adesso, ci sono venticinque giorni agli impegni con Macedonia del Nord e Ucraina. Mi dispiace, certo. Potevo anticipare di una settimana la mia scelta, questo sì. È quanto mi rimprovero. Le nomine delle nazionali erano state ufficializzate il 4 agosto. Non è passato troppo tempo da allora».

Su Gravina e la questione staff

Ho cercato più volte di parlare con Gravina ed esporgli le mie ragioni. Gli ho spiegato che in questi mesi mi doveva dare tranquillità , lui non l’ha fatto e io mi sono dimesso. Si è mai visto un presidente federale che cambia lo staff di un ct? Gravina è da un anno che voleva rivoluzionarlo, io gli ho fatto capire che non poteva, che al massimo poteva inserire un paio di figure in più, ma che non poteva privarmi di due persone di un gruppo di lavoro che funzionava, che funziona e che ha vinto l’Europeo. Semmai sono io che potevo sostituire un membro dello staff. Sapete la verità ? È da un po’ di tempo che lui pensava cose opposte alle mie. Ma allora perché intervenire sullo staff? Cosa c’entra? A quel punto doveva mandare via me. Invece ha colto l’occasione perché alcuni miei collaboratori erano in scadenza e ha giocato su questo. Io potevo essere più duro, certo, ma pensavo lo capisse da solo».