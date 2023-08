Mancini a Libero: "Attacco della Gazzetta? Ci sono accordi di sponsor con la Figc, avranno chiamato il direttore..."

Notizie calcio. E' un Roberto Mancini senza freni quello che si racconta a pochi giorni dalle dimissioni da CT della Nazionale Italiana.

Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Libero che già stanno facendo discutere:

«La cosa paradossale è che tutti quei giornalisti che fino a ieri speravano nelle mie dimissioni, oggi mi attaccano perché l’ho fatto. Fa parte del gioco. Conosco bene queste dinamiche. Perché dimettermi prima? È vero che abbiamo mancato un obiettivo importante ma non dimentichiamo che ci siamo qualificati alla Nations League in un gruppo con Germania, Inghilterra, Ungheria. I presupposti per andare avanti e fare bene c’erano tutti. Non dimentichiamo che la mia Nazionale detiene il record mondiale di imbattibilità di sempre: 37 partite».

L'attacco della Gazzetta dello Sport?

«Perché la Figc credo che abbia accordi di sponsorizzazione con la Gazzetta. Non so se qualcuno si è preso la briga di parlare col direttore. Sono rimasto sorpreso anch’io».