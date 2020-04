Man City, De Bruyne: "Potrei aver contratto il Coronavirus all’inizio del lockdown"

Ultime calcio - Intervistato dai microfoni di SKY Sports UK, Kevin De Bruyne, centrocampista belga del Manchester City, ha rivelato di aver probabilmente contratto il Covid-19:

“All’inizio del lockdown la mia famiglia si è ammalata per 8 o 9 giorni. E’ iniziato con il mio figlio più piccolo, poi il più grande e infine mia moglie, ma non so se avessimo o meno il coronavirus. Per fortuna ne siamo usciti e le ultime due o tre settimane sono state davvero buone, stiamo trovando una routine e tutto va bene bene. Le prime due settimane sono state un po’ strane perché non sapevo cosa sarebbe successo. Quindi sono riuscito a procurarmi un tapis roulant. Ho nuotato un po’ perché sono fortunato ad avere una piscina al piano di sotto. Ora faccio soprattutto corsa e a giorni alterni nuoto ed esercizi. Non sono uno che si siede un’ora o due in palestra. Mi annoio a fare cose da solo, quindi preferisco correre, dove mi occupo di me stesso e ascolto alcuni podcast e tutta quella roba.”