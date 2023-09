Mamukadze su Kvara: "La candidatura al Pallone d'Oro è un risultato pazzesco, complimenti al Napoli per il tragurado raggiunto"

Nina Mamukadze, giornalista georgiana, è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Kvaratskhelia è un patrimonio nazionale, siamo tutti felici per lui. Avere tre giocatori tra i migliori del mondo, è un risultato pazzesco, merito del Napoli. Vedere Kvara in questa lista è una soddisfazione incredibile, era sconosciuto, oggi è nella lista per il Pallone d'Oro. In Nazionale c'è tanto da lavorare, non può fare niente da solo. Tornare al gol? Speriamo possa tornare presto al gol".