Malfitano: "Vlasic è un'opzione per il Napoli, ma voglio chiarire un aspetto. Agli azzurri manca cattiveria davanti alla porta"

Napoli - Mimmo Malfitano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Sono giorni intensi per Giuntoli perché dovrà sfoltire la rosa prima di poter cominciare a trattare qualche colpo in entrata. Gattuso è stato bravo a recuperare la squadra, ma in fase offensiva c'è stato anche un calo di tutti gli attaccanti. Ho la sensazione che il Napoli non concretizzi perché si specchia troppo nella sua bellezza, in alcune situazioni servirebbe più cinismo e cattiveria. Vlasic? L'idea c'è da parte del Napoli, ma c'è la Premier League che sta tentando il ragazzo. E' un'opzione per il Napoli, ma voglio precisare che non è l'erede di Allan"