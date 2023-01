Malfitano: "Tanti tifosi mi chiedevano perchè non Raspadori al posto di Osimhen, ma non scherziamo proprio"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Mimmo Malfitano, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La vittoria del Napoli? Per Spalletti è agevole gestire questo gruppo, per 17-18 giocatori parliamo di un livello standard che si equivale: i valori sono equiparabili, in tanti tifosi mi chiedevano perchè non Raspadori al posto di Osimhen ma non scherziamo proprio. Ci troviamo di fronte ad un progetto tecnico che non può prescindere da alcuni giocatori, uno di questi è Osimhen, un altro può essere Lobotka o Di Lorenzo, oppure Kvaratskhelia. Nonostante il Napoli stia incontrando delle difficoltà, si è piegato soltanto davanti all’Inter: avrei voluto giocarla tra tre-quattro partite, magari. Abbiamo visto la Juventus, ha vinto ma a voi è piaciuta? Abbiamo visto il Milan, ma la Roma era padrona del campo prima del 2-0 di Pobega. Il Napoli è invece padrone del suo destino, se decide di giocare vince sempre”