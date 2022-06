Malfitano su Mertens: "De Laurentiis mai convinto di tenerlo, Spalletti ha insistito per un altro azzurro"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Mimmo Malfitano, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Mertens? Sono praticamente pessimista su questo aspetto, sin dall’inizio non ho mai avuto il sentore che si potesse risolvere in altro modo. Credo che De Laurentiis non abbia mai avuto la convinzione di voler confermare Mertens, sarebbe stato esclusivamente per l’insistenza dell’allenatore Spalletti.

Ma stesso quest’ultimo credo non abbia insistito, se non lo ritiene di primo piano bensì un comprimario a differenza di Koulibaly per il quale più volte si è espresso in pubblico ed in privato con De Laurentiis. Se proprio dovesse fare uno sforzo, il presidente lo farebbe per Koulibaly e non per Mertens o Fabian”