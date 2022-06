Malfitano su Mertens: "A Napoli sarebbe comprimario, perchè De Laurentiis dovrebbe dargli così tanto?"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Mimmo Malfitano, rilasciando alcune dichiarazioni.

Di seguito le dichiarazioni di Malfitano:

“Le richieste di Mertens? Ma di cosa parliamo, è un giocatore che sarebbe comprimario nella rosa del Napoli: difficilmente il club cambierà identità di gioco con la conferma di Mertens, sin dall’inizio della discussione s’è capito che difficilmente le parti si sarebbero ritrovate.

Non credo sia cambiato tanto dalla visita di De Laurentiis a casa Mertens, c’è stato un primo scambio di idee ma credo che il presidente già sapesse della richiesta di Dries e tante volte ha ribadito che avrebbe aspettato fine stagione.

Perchè De Laurentiis dovrebbe fare un contratto così alto ad un calciatore di 35 anni che manco sarebbe titolare? Il calcio non prevede sentimenti, ci siamo fissati su Mertens che ha dato un grande contributo: abbiamo salutati calciatori del Napoli anche più importanti di Dries. Chiederebbe spazio? Sono schermaglie di una trattativa? Non ci credo assolutamente, esiste l’idea della Lazio di offrirgli un biennale? Lotito non arriverebbe mai a quelle cifre”