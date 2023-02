Malfitano: "Spalletti ha capito la passione dei napoletani, uno scudetto qui ne vale cinque a Roma e Milano!"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Mimmo Malfitano, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La frase di Spalletti detta ieri? Un messaggio molto chiaro che evidenzia un aspetto, la grandezza di ciò che potrà arrivare entro il 4 giugno: Spalletti sta capendo ed entrando nei meccanismi della città, tra le emozioni della gente, quanto potrà essere importante arrivare fino in fondo.

Ottavio Bianchi nella sua carriera non si è fatto mancare la qualità nella sua professione, ma ad oggi come viene ricordato? Come l’allenatore che ha vinto lo scudetto a Napoli. Spalletti ha vinto in Russia, ma gli manca la chicca in Italia: a maggior ragione a Napoli, dove ha capito che questo successo gli varrà cinque volte ciò che avrebbe potuto vincere a Milano o a Roma. Penso che Spalletti abbia capito la passione dei napoletani, come venga dimostrata senza farsi troppi scrupoli: anche incontrare le persone per casa è importante, respira Napoli e sta già iniziando una atmosfera che probabilmente lui neanche immagina.