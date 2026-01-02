Malfitano: "Non riprenderei né Insigne né Raspadori: mi terrei stretto Lang e Lucca"

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Malfitano: Non riprenderei né Insigne né Raspadori: mi terrei stretto Lang e Lucca

Mimmo Malfitano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte:

“Raspadori? Non lo riprenderei, andrebbe a fare la panchina, come ha fatto nei suoi tre anni al Napoli. Lascerei le cose così come stanno, perché il Napoli sta iniziando ora ad avere un’identità e credo che difficilmente lo stesso Conte - ha detto il giornalista a Radio Marte in Forza Napoli Sempre- potrebbe avallare un’operazione del genere. Non discuto le qualità del giocatore, che per caratteristiche è giusto abbia voglia di giocare con continuità. Credo che tra Napoli e Roma, sceglierebbe la seconda proprio per questo motivo.

Per me Raspadori è un giocatore indefinibile: non so se è esterno, punta, mezzapunta. E’ un giocatore ibrido, e di conseguenza non rientra tra le mie preferenze, fermo restando che a Napoli è stato tra i protagonisti sia con Spalletti che con Conte e che ha qualità importanti. Lang e Lucca non li cederei: devono superare questo momento, al massimo li girerei in prestito perché sono convinto che possano tornare utili, in particolare Lang, che deve solo trovare il modo di esprimere le sue qualità al meglio. Lucca è più un’incognita. Al momento non vedo un possibile rinforzo per il Napoli, che è scuramente migliorabile nei ruoli di Lucca e Lang ma è difficilissimo individuarli in questa fase.

Insigne? Anche lui non lo riprenderei, non mi piacciono i ritorni. E comunque pare sia vicinissimo alla Lazio. Quattro anni fa De Laurentiis decise fermamente che Insigne sarebbe dovuto andare via: lo avrebbe impacchettato. Anguissa potrebbe, una volta in condizione, tornare a centrocampo in una linea a 5, ferma restando la difesa a 3 che sta dando i sui frutti. Il suo rientro è fondamentale, è il giocatore di cui mi preme di più il ritorno. Penso che dovremo invece aspettare un bel po’ prima di ritrovare Lukaku e De Bruyne, anzi credo che al 100% non li avremo mai in questa stagione”

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