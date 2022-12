Malfitano: "Maradona e Pelé non possono essere paragonati, il Napoli giocherà in un San Siro infuocato"

Mimmo Malfitano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Maradona l’abbiamo visto dal vivo rispetto a Pelé, perciò ci è rimasto impresso nella mente. Di Pelé abbiamo visto grandissime cose ma in bianco e nero e in tv. Sono due giocatori che non si possono paragonare per l’epoca differente. Il Napoli contro l'Inter andrà a giocare in uno stadio infuocato".