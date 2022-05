Malfitano: "Futuro di Spalletti? So che De Laurentiis si sta già muovendo con altri allenatori"

Mimmo Malfitano è intervenuto alla trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

Io non ho mai avuto che uesta squadra credesse nello scudetto. Il capitano ha detto una cosa fondamentale: noi non vedevamo l'ora di andare in campo e mangiarci l'avversario. Voi avete visto questo? No. E' inutile che diamo la colpa a De Laurentiis, oppure che non c'è un grande direttore. La verità è che in campo ci sono andati i calciatori. Questa è una squadra di poco carattere. Futuro? So che il presidente si sta già muovendo con altri allenatori. Le avete sentite le dichiarazioni di ieri? Vogliamo non c'è assolutamente feeling tra le parti. Che De Laurentiis dice di aver fatto al scelta migliore, sono solo fronzoli.