Mimmo Malfitano, giornalista, commenta sui social la sconfitta del Napoli contro l'Empoli per 3-2:



"Sono basito. Quello che è successo oggi pomeriggio ha davvero dell’incredibile. C’è ancora qualcuno che ha il coraggio di trovare attenuanti a questo Napoli? Che vergogna!! Spalletti ora che dirai? La tua solita filosofia per dire il nulla? Avete offeso la passione della gente, non meritate 4000 persone sotto il diluvio a sostenervi".