Malfitano: "Abbiamo esaurito gli aggettivi per il Napoli, Mario Rui è uno dei più rognosi in squadra"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Mimmo Malfitano, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Abbiamo esaurito gli aggettivi per il Napoli, ora c’è tanta curiosità per capire cosa succederà da oggi fino al giorno fatidico: quanti saranno i punti che divideranno il Napoli dalle altre? Può essere questa l’ultima motivazione che resta in piedi per il Napoli, vedo che tutte le poche persone preoccupate da un club che si faranno distrarre non capiscono l’entità di ciò che hanno fatto finora gli azzurri.

Credo che con il Sassuolo ci saranno un paio di cambi, non otto o nove: da venerdì a martedì ci saranno quattro giorni pieni per recuperare, immaginare al massimo tre sostituzioni sarebbe al limite.

Mario Rui o Mathias Olivera? Farei fermare per un turno il portoghese, perchè credo che ci sarà bisogno davvero della grande spinta di Mario Rui contro l’Eintracht. Per quanto non possa avere un fisico palestrato, è uno dei giocatori più rognosi del Napoli e martedì ci vorrà fisicità contro i tedeschi e non bisogna andare in difficoltà. Bisogna creare una atmosfera festosa, non facciamoci prendere dalle vicende altrui”