Malfitano a CN24: "Mercato del Napoli da otto in pagella: c'è un dubbio che ho su Insigne dopo sabato"

Ultimissime calcio Napoli - Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live"

Mercato Napoli, il voto di Malfitano

"La difesa è il reparto che in questo momento è un po' nell'occhio del ciclone: Manolas garantisce fisicità, ma con Koulibaly si è dimostrato indisciplinato sul piani difensivo. E' qui che Ancelotti dovrà lavorare. Non voglio essere molto critico, direi di aspettare perché questo sarà un campionato già deciso tra Juve, Inter e Napoli. Dobbiamo goderci questo torneo perchè sarà una lotta avvincente. Dalle prime indicazioni, vedo un Fabian Ruiz sofferente nel ruolo di trequartista dove viene estromesso dal gioco quando lui dà il meglio se è nel vivo del gioco. Non a caso è riemerso quando il centrocampo si è sistemato a quattro. E' solo una questione di tempo e di condizione fisica, poi ci divertiremo con questa squadra. Campagna acquisti mercato Napoli? Sono arrivati calciatori per coprire quei ruoli dove si è ceduto qualcuno. Mi chiedo dove giocherà Insigne se Lozano farà la punta e Fabian e Zielinski saranno in mezzo al campo. Se dovessi dare un voto, gli darei otto"