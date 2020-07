Malfitano a CN24: "Il Napoli si specchia troppo nella sua bellezza perdendo in concretezza. Milik? Ormai si sente fuori dal progetto"

Notizie Calcio Napoli - Mimmo Malfitano ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Il Napoli si sta specchiando troppo nella sua bellezza perdendo in concretezza. Insigne ha sbagliato un rigore in movimento, ma gli va riconosciuto il fatto di essere sempre utilizzato nel lockdown e quindi la stanchezza può fare scherzi di questo tipo. Penso che a questa squadra vada data un'identità di gioco che non significa basarsi solo su un aspetto. Il napoli con Gattuso se le è costruita in un certo modo, ma bisogna creare anche le basi per un gioco molto più concreto e meno bello. Milik? E' lui che vuole stare con entrambi ipiedi fuori dalla scarpa, credo sia umano e fisiologico il sentirsi un po' fuori dal progetto sapendo di dover andare via. Non insisterei su di lui e sono convinto che Gattuso nemmeno avrebbe insistito su di lui se non avesse dovuto fare i conti con l'infortunio di Mertens. ritengo Milik un ottimo attaccante, gli è mancata continuità per infortuni".