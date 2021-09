Malfitano a CN24: "Ieri gara da scapoli ed ammogliati al Maradona. Alcune scelte di Spalletti sono state cervellotiche ma il Napoli resta forte"

Mimmo Malfitano ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Il Napoli ha affrontato l'amichevole di ieri come tra scapoli ed ammogliati, in più Spalletti ci ha messo del suo con alcune scelte cervellotiche. Anche se è un'amichevole, il risultato finale di 5-1 fa male e non è mai piacevole. Petagna non ha tirato una sola in porta deve far riflettere così come Mario Rui deve giocare nel suo ruolo di terzino sinistro, Ounas deve partecipare più alla manovra corale. Ho visto in ritardo invece Lozano e Fabian Ruiz. Non penso che situazioni come quelle di ieri si ripeteranno nel corso della stagione perché le alternative verranno inserite in un complesso di base forte. Non è un risultato di una amichevole può far cambiare idea sul Napoli"