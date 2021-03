Malfitano a CN24: "Due indizi fanno pensare a Juric al Napoli, su Gattuso tanta incoerenza di molti. Giuntoli? ADL l'ha rivalutato dopo gennaio"

Napoli Calcio - Mimmo Malfitano ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24:

"L'idea Juric c'è, ma non vuol dire che sia lui a sostituire Gattuso. Di tempo a disposizione per scegliere l'allenatore c'è, ma dal momento in cui il Napoli segue Zaccagni e Barak viene da pensare che il prossimo tecnico possa essere il croato. Juric piace a Giuntoli che lo sta seguendo già da un paio di anni. Volendo ragionare su due progetti, uno legato alla Champions ed un altro Europa League, in quest'ultimo caso si faranno discorsi diversi affidandosi ad un profilo giovane ed innovativo.

In questo caso rientrano Juric, De Zerbi e Italiano. Non escludo, per esempio, che Juric potesse mettere da parte il suo 3-4-3 per aprirsi ad una duttilità in base all'organico che avrebbe a disposizione. Molti fino ad un mese fa chiedevano la testa di Gattuso, ora sono tutti pronti a salire sul carro dei vincitori. C'è chi sponsorizzava l'esonero. A me questa roba non va proprio giù. Il mercato di Giuntoli non l'ho mai criticata in maniera feroce, si è voluto trovare un capo espiatorio.

Ha operato bene in base alle esigenze della società. I suoi acquisti si stanno rivlenado essenziali nel tempo. Il suo lavoro è stato intelligente ed ha portato grandi vantaggi alla società. Anche De Laurentiis ha rivisto la sua posizione sul ds rispetto a quella che aveva a gennaio"