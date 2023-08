Malagò: "Spalletti un allenatore formidabile per la Nazionale. Mancini? È stato fatto un errore in particolare"

Notizie Calcio Napoli - Il presidente del Coni, Giovanni Malagò è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A:

«La Nazionale ora ha dato le chiavi a un allenatore formidabile come Spalletti, che è motivatissimo per ottenere risultati. Lui stesso non ha avuto questioni contrattuali peggiorate. Mancini a sua volta credo sia contento per la sua scelta di vita, quindi l’errore è stato solo forse di tempistica. Non credo che l’addio alla Nazionale sia legato allo staff, ma a volte i momenti si dicono le cose sono anche più importanti della decisione stessa. Alla fine credo però che tutte le parti in causa siano felici».