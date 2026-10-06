Malagò esalta l'Italia U21: "Stiamo costruendo con convinzione il futuro"

La netta vittoria dell'Italia Under 21 contro la Polonia ha fatto scattare i complimenti della FIGC. Il 6-2 ottenuto dagli azzurrini vale la qualificazione al prossimo Europeo e il primo posto nel girone, risultati che hanno raccolto anche il commento di Giovanni Malagò.

Malagò, Italia U21: "Costruendo con convinzione il futuro"

Il presidente della FIGC ha affidato al sito ufficiale della Federazione il proprio messaggio di soddisfazione per il percorso della squadra guidata da Silvio Baldini, sottolineando il valore della qualificazione conquistata al termine dello scontro diretto con la Polonia.

“La qualificazione all’Europeo e il primo posto nel girone, conquistati con un risultato così netto, sono un motivo di grande soddisfazione per tutta la FIGC e per il calcio italiano”.

Malagò ha quindi rivolto un elogio a tutto il gruppo azzurro, dal commissario tecnico allo staff, passando per i calciatori protagonisti del percorso di qualificazione. Il presidente ha evidenziato soprattutto la continuità mostrata dalla squadra durante il girone.

“Complimenti a Silvio Baldini, al suo staff e a tutti i ragazzi per il lavoro svolto e per aver dimostrato, partita dopo partita, qualità, carattere e senso di appartenenza. L’Under 21 è un patrimonio fondamentale del nostro movimento e risultati come questo confermano che stiamo costruendo con convinzione il futuro della Nazionale”.

La Nazionale Under 21 chiude dunque il proprio cammino con un risultato di grande rilievo. Il successo sulla Polonia ha permesso agli azzurrini di terminare il girone al comando, aprendo così la strada alla prossima avventura europea.

Per la FIGC, inoltre, la prestazione della squadra di Baldini rappresenta un segnale importante in prospettiva, con l'Under 21 chiamata a essere uno dei principali serbatoi per il futuro della Nazionale maggiore.