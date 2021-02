Maksimovic: "Ieri c'è stata paura, per fortuna non ci sono altri casi di Coronavirus. Ci mancherà Koulibaly"

Ultime notizie calcio Napoli – Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro il Genoa. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“E’ un periodo in cui può capitare qualcosa del genere. Siamo stati fortunati visto che abbiamo avuto pochi casi di Coronavirus. Ci sono stati i casi di Ghoulam e Koulibaly ed abbiamo avuto tutti paura. Per fortuna non ci sono stati altri casi. Kalidou ci ha mandato un messaggio e mi ha dato la forza. Ci manca come persona ma anche come giocatore, è molto importante per noi".