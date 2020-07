Makinwa: "Osimhen mi ricorda molto Cavani: tra due anni potrà valere almeno 150 milioni"

Calciomercato Napoli - Stephen Makinwa ha presentato Victor Osimhen ai microfoni di TMW. L'ex attaccante nigeriano, oggi procuratore, ha parlato benissimo del suo connazionale. "E può valere anche la cifra di 80 milioni di euro", ha detto ai nostri microfoni

La valutazione che ne fa il LIlle è molto alta.

"E' vero, però se fa due anni buoni al Napoli poi ne può valere anche 150. E' un '98, ha 21 anni e quindi tutta una carriera dinanzi a sé. E' vero, la cifra è alta, ma secondo me vale la pena spenderla".

Puoi presentarlo a chi non lo conosce?

"E' un centravanti veloce, molto aggressivo. Vive per il gol, ma al contempo è un calciatore che partecipa molto alla manovra offensiva".

Perfetto per l'idea di calcio di Gattuso.

"Direi proprio di sì, e forse proprio per questo motivo il Napoli lo sta cercando con questa insistenza".

A chi lo paragoneresti?

"Edinson Cavani. Vive per il gol proprio come il Matador, e con lui condivide anche la capacità di sacrificarsi sempre per la squadra".

Facciamo un passo indietro. Il suo nome finisce sul taccuino di mezza Europa nel 2015.

"In quella circostanza vince il Mondiale Under 17 con la Nigeria da protagonista. Disputa una competizione pazzesca con 10 gol e a quel punto cominciano a cercarlo in tanti. Nel 2017 lo prende il Wolfsburg per 3 milioni di euro, ma in Germania non regge la pressione e un anno dopo si trasferisce in Belgio, allo Charleroi. Da quel momento in poi inizia la sua crescita, inarrestabile. Nel frattempo diventa anche il centravanti della Nigeria e credo lo sarà ancora per tanti anni".

E ora il Napoli, quasi certamente

"Ripeto: fanno bene a investire su di lui, per il 4-3-3 di Gattuso è perfetto"