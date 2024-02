Makinwa: "C'è un altro nigeriano perfetto per sostituire Osimhen a fine stagione"

L’ex attaccante nigeriano della Lazio Stephen Makinwa è intervenuto a Kiss Kiss Napoli:

“Sicuramente spero nella vittoria della Nigeria in Coppa d’Africa, credo ci sia la possibilità di arrivare in finale e poi di alzare il trofeo. Osimhen è amatissimo dalla nostra nazione e da tutti i tifosi, perché è un ragazzo che è cresciuto per le strade come tanti di noi. Lui quando gioca non si risparmia mai e la gente riconosce sempre il suo impegno ad ogni partita. Boniface? Lui e Osimhen non sono uguali per caratteristiche ma potrebbe essere un ottimo sostituto di Victor qualora decidesse di lasciare il Napoli a fine stagione. Osimhen lo vedo bene in Premier per caratteristiche, perché il suo modo di giocare si sposa bene con i ritmi del campionato inglese. Anche quando non segna riesce ad essere sempre determinante, quindi la Premier sarebbe lo scenario migliore per esaltare le sue caratteristiche”.