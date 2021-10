Maini: "Napoli e Milan per lo scudetto ma nella Roma si vede già la mano di Mourinho"

Ultime calcio - Giampiero Maini, ex centrocampista di Roma e Milan, commenta a Tuttomercatoweb l'andamento del campionato e le prossime sfide dei giallorossi:

"Per quel che riguarda la Roma - dice - si è visto più di qualcosa a livello di mentalità e concretezza di squadra. C'è la ricerca della vittoria sempre e comunque, questo è il timbro, il marchio di fabbrica di Mou. E lo ha già trasmesso alla squadra. Ciò che va trovato, e non è semplice, è l'equilibrio anche in fase di possesso".

E ' una Roma da Champions?

"Ha mentalità europea questo sì, ha fame di successi e c'è tanta qualità. Certo, ci sono anche altre squadre molto attrezzate. Bisogna tornare in Europa dalla porta principale. Il sogno è la Champions ma può entrarci. Quest'anno vedo il Napoli come squadra con più qualità di tutte e anche il Milan, che ha trovato con Pioli un'armonia e un mix perfetto tra giovani e anziani. Sono le due candidate per la lotta scudetto".