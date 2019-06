Maifredi sicuro: "La Juve voleva Guardiola, Sarri era l'alternativa. Situazione diversa dalla mia, lui ha 30 top player"

Luigi Maifredi, ex allenatore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La Juventus voleva Guardiola. Non potendo prenderlo allora ha virato su Sarri. Ma non ingigantiamo quello che ha fatto, ha vinto l’Europa League, ma c’è gente che ha vinto anche la Premier al primo anno.

Sarri era dietro Guardiola come preferenza. Ora spero sia più elastico mentalmente, se si fossilizza sui 13 titolari sbaglia. Deve coinvolgere una ventina di persone.

Sarri come me? No, lui ha 30 top player, io dovevo costruire una squadra. Non bisogna fare paragoni”.