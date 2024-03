Maifredi: "Barcellona? Il Napoli non ha demeritato: squadra viva, può farcela a qualificarsi in Champions"

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, ai microfoni di Tmw Radio, ha parlato Gigi Maifredi:

Un pensiero sull'eliminazione del Napoli dalla Champions?

"E' dispiaciuto molto, perché non ha demeritato. Se veniva dato quel rigore sacrosanto le cose potevano cambiare. Ma la vita è così. Ora devono rimboccarsi le maniche e puntare la zona Champions. Per me ce la può fare. Ho visto una squadra più viva del solito, ma non è bastato in Europa. Quel rigore a un'altra squadra diversa dal Barcellona lo avrebbero dato forse".

E così va al Mondiale per Club la Juventus:

"Purtroppo ci sono delle regole ed è giusto che sia così. Non è che la Juve abbia fatto domanda prima degli altri, c'è un ranking e va avanti per questo. Se andava avanti il Napoli, sarebbe andata lei".