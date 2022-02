Maifredi attacca Sarri: "Vive ancora sui grandi campionati fatti a Napoli"

Ultime notizie calcio Napoli - Gigi Maifredi, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio:

"Ci sono gli allenatori e i gestori. Mourinho è un gestore, non sa allenare. Se ha dei giocatori forti, li sa rendere al massimo, ma se deve costruire una squadra non lo sa fare, perché nel suo dna non è capace a farlo. Credo che un allenatore debba migliorare la squadra a disposizione e non lo sta facendo. Sarri vive ancora sul fatto che ha fatto dei grandi campionati a Napoli, ma alla Juve non ha saputo dare un'impronta. Anche con la Lazio sta cercando quel modello ma non ha i giocatori per quel tipo di calcio. Adesso che deve creare una cosa ex novo, ha difficoltà a creare un rapporto con i giocatori. I calciatori sono determinanti, ma la forza di un allenatore è quella di dare sicurezze a questi. La Lazio ieri sera ha preso gol non da squadra di Serie A. Sono evidenti gli errori di posizione. Mourinho negli ultimi anni non ha vinto neanche una gazzosa. Rischia di fare un'altra stagione da zero tituli, qualcuno dovrebbe dirglielo".