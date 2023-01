Maifredi: "Allegri in conferenza ha detto una cazzata e il cortomuso non mi è mai piaciuto"

L'ex allenatore di Bologna e Juventus, Gigi Maifredi è intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

Allegri in conferenza? senza giri di parole, dico ha detto una cazzata: se perde è fuori dai giochi scudetti. Il Napoli ha 7 punti di vantaggio, non sono pochi quando si incontrano due grandi squadre l'allenatore può farci poco. Il giocatore ci mette il massimo perchè gli stimoli vengono da sè in grandi sfide. L'allenatore deve stare tranquillo: quando allenavo il Bologna sapevano che giocavamo contro il Napoli di Maradona, il migliore al mondo, non c'era bisogno che lo dicessi ai calciatori: su di lui non mettevo nessuno, ma era il gioco di squadra che portava il raddoppio.

Il Corto Muso non mi è mai piaciuto. A me piaccino le cose gradevoli per il pubblico perché si lavora sempre per la gente che viene a vederci. Come vedo la Juve? Allegri predilige bloccarsi in difesa e ripartire sperando che uno dei suoi grandi giocatori facciano la prodezza. La giocata di Chiesa contro l'Udinese per esempio è una giocata che va oltre le giocate normali. Il Napoli invece ha una squadra coesa, ha un gioco di valore con calciatori molto forti. Dopo le grandi partenze il Napoli non si è ridimensionato, va dato grande merito anche alla società.