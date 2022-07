Maiellaro: "Multiproprietà Napoli-Bari? Gli interessi della famiglia De Laurentiis sono tutti nel club azzurro"

Pietro Maiellaro, ex giocatore del Bari, ha rilasciato una intervista a Tutto Bari parlando della multiproprietà della famiglia De Laurentiis.

"La società sta facendo i fatti, se confermassero quello che pensano, sarebbe meglio. Come andrà a finire con la famiglia De Laurentiis non si sa, purtroppo la legge c’è e bisogna rispettarla. Dovranno capire come si svilupperà la situazione, spero la risolvano nel migliore dei modi, altrimenti dovranno cedere una società. Tutti gli interessi ad oggi sono a Napoli, ma spero che possa accadere anche il contrario"