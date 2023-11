Magoni: "Quando si cambia allenatore si vive un'aria pesante. Ora i calciatori non hanno più alibi, tocca a loro dare qualcosa in più"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Oscar Magoni, direttore sportivo e doppio ex di Napoli e Atalanta: "Il Napoli ha passato settimane pesanti con il cambio di allenatore in panchina e ora mi aspetto una squadra diversa a Bergamo, per approccio e personalità. I calciatori sono chiamati a dare di più, non solo per lo scontro diretto contro un'Atalanta di grande valore. Mazzarri sa il fatto suo ed è un allenatore di grande esperienza, sa come tenere il gruppo sulla corda. Per motivi diversi, Atalanta-Napoli sarà fondamentale per entrambe le squadre. I bergamaschi vogliono sorpassare gli azzurri e puntare la Champions, mentre il Napoli vuole dare subito una risposta dopo il cambio di panchina. Mazzarri deve fare quello che ha sempre fatto, con grande pragmatismo e schierando i giocatori giusti al momento giusto. Poi molto farà la differenza l'ambiente, se si compatterà con squadra e società in un blocco unico. Il Napoli resta una squadra forte, poi modulo e stile di gioco non è decisivo. Quello che fa la differenza è la serenità ambientale, la stessa che si era creata nello scorso super campionato. Ci vuole anche pazienza per riottenerla. Da ex calciatore, quando si cambia allenatore è sempre un momento particolare. E' palese che Garcia non si sia mai preso con la squadra e con l'ambiente. Il cambiamento è traumatico ma può volgere per il meglio. Anche i calciatori ne troveranno beneficio. E poi gli alibi sono finiti, quindi tocca a loro adesso dare qualcosa in più".