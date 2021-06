Magoni: "Insigne non può pensare al rinnovo, deve essere concentrato sull'Europeo. Rosa del Napoli da ritoccare"

Ultime notizie calcio Napoli - Oscar Magoni, ex calciatore e direttore sportivo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Spalletti ha sempre avuto, nei due centrocampisti, un mediano d'ordine come Pizarro o Brozovic. Insigne in questo momento non può pensare al rinnovo di contratto dal momento che si sta giocando un Europeo. La rosa del Napoli va rinforzata in tutti i reparti, ma Spalletti è un grande allenatore e non avrà problemi a gestire la rosa azzurra".