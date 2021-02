Magoni: "Gattuso deve motivare il gruppo, si deve raschiare il barile della concentrazione"

Napoli Calcio - Oscar Magoni è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Magoni

"Gattuso deve spingere a livello motivazionale raschiando il barile della concentrazione. Si lavora molto a video che a livello pratico ma questo deve aiutare la squadra a fare qualcosa di meglio. Atalanta? Giocare contro il Real Madrid è un qualcosa di unico. Osimhen? Non è una questione di età, ma ha avuto il covid in maniera ingenua e problemi fisici. Non aver giocato 12-13 partite di fila e arrivare ad affrontare il finale di stagione, complica tutto".