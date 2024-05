Magoni: “Di Lorenzo grande professionista, non meritava questo trattamento. Conte ricucirà lo strappo? In queste dinamiche è il numero uno”

Calciomercato Napoli - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Oscar Magoni, ex capitano del Napoli:

“Dispiace davvero tanto per i fischi a Di Lorenzo. È uno che si è sempre comportato bene, mai una dichiarazione fuori posto e sempre attaccato al Napoli. La squadra ha fatto male ed il campionato è stato pessimo, ma Di Lorenzo non meritava questo trattamento. Se tu sei capitano e il tuo presidente non ti considera, sei costretto ad andare via.

Mi sembra strano che uno come De Laurentiis non lo consideri indispensabile nel suo Napoli. Evidentemente lo stesso Di Lorenzo avrà bisogno di nuovi stimoli e considererà il proprio ciclo chiuso al Napoli. Conte può ricucire lo strappo? In queste dinamiche è il numero uno. Dovesse arrivare in azzurro, farà la sua parte. Non arriverebbe al Napoli senza le giuste garanzie tecniche, quindi bisogna fidarsi che la squadra sarà di alto livello, con o senza Di Lorenzo.

Manna? Se De Laurentiis continuerà a fare di testa sua, anche per Manna sarà difficile. Forse sarà maturato dopo quest’anno di scelte sbagliate e farà qualche passo indietro ora con l’arrivo di Conte”