Maggio, l'agente: "Poteva restare ancora a Napoli e lo sta dimostrando, panchina contro il Crotone mancanza di rispetto verso i tifosi"

Ultimissime calcio mercato Napoli - Massimo Briaschi, procuratore di Kevin Lasagna, attaccante dell’Udinese, e di Christian Maggio, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Se Lasagna avesse un nome diverso, straniero, probabilmente giocherebbe in qualche club top a livello europeo. Ora vive un bel momento, sta bene fisicamente e mentalmente. L’attaccante va soprattutto sul gol e quindi le reti diventano determinanti, ti fa vedere le cose meno belle più belle di quelle che sono. L’Udinese dal lockdown in poi ha alternato grandi prestazioni a passi falsi ma è normale quando si gioca ogni tre giorni. Christian è un professionista top, ha dimostrato ancora una volta che qualche anno in più poteva restare a Napoli. Il suo addio in quel modo è stata una mancanza di rispetto per la gente che gli vuole bene. Poi ovviamente è una scelta dell'allenatore..."