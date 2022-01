Maggio: "Insigne ha sofferto la pressione di Napoli. Toronto? E' una scelta di vita che avrei fatto anche io"

Christian Maggio ha parlato a La città del pallone, su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli fino alla doppia sconfitta casalinga con Empoli e Spezia aveva fatto bene, ma penso che ad oggi dobbiamo fare solo i complimenti a questa squadra. Contro la Samp hanno disputato una partita intelligente. Dopo un mese e mezzo dal mio arrivo a Napoli me ne volevo andare perché non riuscivo ad ambientarmi, ma poi sono rimasto per 14 anni. Insigne? Non posso negare che Insigne soffriva la pressione della piazza anche perché sapeva che lui doveva dare di più rispetto a tutti i suoi compagni. Con il tempo è cresciuto ed ha imparato a capire i tifosi. Toronto? Per me è stata una scelta di vita. Lorenzo avrà parlato con il presidente e, vendendo che non si riusciva a trovare un punto, ha pensato che era giusto andar via. Andare al Toronto significherà allontanarsi dal calcio che conta ma avrei accettato anche io“.