Made in Sud, Lautaro a CN24: "Ancelotti è una buona forchetta, a Sarri gli auguro di non vincere alla Juve"

Peppe Lautaro, comico di Made in Sud, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il futuro di Insigne mi preoccupa, l'interesse del PSG mi fa preoccupare".

"Ancelotti? Anno positivo, è un tecnico molto tranquillo. Poi al primo anno con la stessa squadra di Sarri con un unico acquisto, cioè Fabian Ruiz, ha fatto bene. Ancelotti alla cena di fine anno è stato una buona forchetta, ha anche cantato. Ero al tavolo con Milik e Zielinski e non mangiano come Ancelotti. Gli altri calciatori guardavano i piatti (ride, ndr)".

"Penso dobbiamo comprare difensori visto che Hysaj, Mario Rui e Albiol ho letto che vanno via. Manolas? Mi aspetto di più al fianco di Koulibaly. In attacco preferisco Lozano ad James Rodriguez".

"Sarri alla Juventus? In bocca al lupo però gli direi a quattro occhi 'è un attentato, spero non vinci niente perché dobbiamo vincere noi'. Io credo che Sarri lo merita, ha fatto vedere un calcio spettacolare. Gli auguro un buon anno e soprattutto che si qualifichi in Champions (ride, ndr)".

"Stiamo lavorando per programmare un altro Made in Sud".