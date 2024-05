Maddaloni: “Conte? Fonti sicure mi hanno assicurato che il Napoli ha preso Italiano"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Massimiliano Maddaloni, ex vice-CT della Cina:

“Conte? Da fonte molto sicura, un mese e mezzo avevo saputo che il Napoli aveva preso Italiano. Ora sembra tutto cambiato, ma staremo a vedere. La strada Conte la conosciamo, è una garanzia. Sorpresa Italiano? De Laurentiis è sempre stato uno che ama nascondere le cose, ma staremo a vedere ripeto. Magari è arrivato davvero il sorpasso di Conte. Il mercato lo porterà ad impostare la squadra con la difesa a tre, soprattutto se Buongiorno è il primo nome per la retroguardia. Buongiorno è il difensore più forte del nostro campionato e della Nazionale, ed è anche il nome più adatto per quel sistema. Poi il calcio è cambiato e ormai è tutto più fluido e meno marcato. Via sia Osimhen e Kvara? Su Osimhen ormai ci sono pochi dubbi, mentre su Kvara c’è da ragionare. Ha sofferto del mancato rinnovo e lo si è visto in campo. Bisogna capire se il Napoli lo tranquillizzerà economicamente oppure se deciderà di monetizzare la sua cessione. E a quel punto ripartiresti senza i due protagonisti dello Scudetto. Chi non è contento di stare al Napoli è giusto che vada via”.