Macedonia, il Ct: "Elmas sta correndo bene rispetto a prima: mi aspetto tanto da lui... Napoli? Gioco importante, vincere un trofeo è fantastico"

Igor Angelovski, ct della Macedonia:

Angelovski

"Il Napoli ha continuato a giocare bene anche dopo l'emergenza COVID, ha vinto la coppa Italia e mi è piaciuto con l'Inter. Portare un trofeo in bacheca è stato importante. Nonostante la sconfitta con l'Atalanta, il Napoli ha dimostrato di saper giocare bene. Gattuso e Ancelotti stimano Elmas, anche se l'attuale allenatore del Napoli lo utilizza in maniera differente. Il gioco di Elmas sta crescendo, il 4-3-3 di Gattuso è più difensivo, ma come terzo di centrocampo si sta disimpegnando bene. Sta correndo bene rispetto a prima. Mi aspetto tanto da lui... Ho sentito Elmas dopo la vittoria in Coppa Italia. E' stata una vittoria importante per lui, primo trofeo in Italia e spero ne possa vincere tanti. Accumulare trofei ti consente di crescere tanto. Sono felice che Elmas si sia messo in evidenza col Napoli e spero che questo lo aiuti a fare meglio anche in Nazionale. Mi aspetto tanto da lui, può diventare un leader: l'augurio è che possa ripercorrere le gesta di Pandev".