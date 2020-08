Macedonia, il CT Angelovski: "Elmas è molto felice per il rinnovo, è un segnale importante. Vuole migliorare ancora con il Napoli"

Notizie Napoli calcio. Igor Angelovski, CT della Macedonia, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli crede molto in Elmas, il rinnovo è un'ottima notizia per lui. Questa è la prova che gli azzurri credono molto in lui. L'ho incontrato a Skopje e mi ha detto di essere molto felice per la firma, vuole migliorare e sa che anche la squadra sta migliorando. Su cosa lavorare per crescere ancora? Per lui è importante giocare con continuità, già quest'anno ha giocato parecchio ma punta ad essere sempre più presente e determinante nel centrocampo del Napoli".