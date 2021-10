Maccarone: "Osimhen sta facendo la differenza, è veramente fortissimo!"

Ultime notizie calcio Napoli - Massimo Maccarone, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Massimo Maccarone su Osimhen

"Osimhen adesso sta facendo la differenza ma non mi sorprende se si tiene conto di quanto fatto anche nella fase finale della passata stagione. Ha quasi tutto ed è veramente fortissimo. Ovviamente poi viene esaltato dal gioco di squadra. Rispetto a lui, Abraham segna meno ma è un attaccante molto forte. Deve ovviamente ambientarsi in Italia e capire anche il metro di giudizio dei direttori di gara".