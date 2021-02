Luppi: "Il Napoli è strutturato per giocare con 3-4 attaccanti, se giochi con la difesa a tre ti schiacci! Su Di Lorenzo..." [ESCLUSIVA]

L’ex difensore del Napoli Gianluca Luppi è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Napoli? Mi aspetto un atteggiamento propositivo da parte degli azzurri, anche se si giocherà in casa dell’Atalanta: all’andata ha solo aspettati i nerazzurri, ma la partita devi giocarla per vincerla e facendolo a viso aperto.

Il Napoli è strutturato per giocare con 3-4 attaccanti, se giochi con la difesa a tre ti schiacci dietro e hai pochi giocatori per attaccare in fase offensiva: non bisogna snaturarsi, se la palla non entra dentro dopo 20 tiri è sfortuna. Ma è importante vedere una squadra che fa gioco, con la difesa a cinque ti difendi ed aspetti di prendere gol: e questo non è un aspetto proprio da Napoli.

Di Lorenzo? Facendo il quinto a destra magari non può far vedere ciò che ha fatto l’anno scorso, il giocatore risente di questa instabilità tattica: è un ottimo terzino, ma può risentirne.

L’Atalanta quest’anno ha alternato prestazioni insuperabili ma anche partite in cui fai 3-3 con il Torino: bisogna cogliere i punti deboli per metterli in difficoltà, dietro accetta l’uno contro uno e se sbagliano un intervento possono andare in crisi.

Domani sera per chi farò il tifo? Penso che abbiano tutte e due la possibilità di passare il turno, manteniamoci sul cinquanta e cinquanta”