Luppi a CN24: "Il Napoli non deve sbagliare gara a Venezia. Spalletti? Bravo a coinvolgere tutti i calciatori della rosa"

"L'amore per il Napoli non è mai mancato quando ci ho giocato io. Non lottavamo per grandi traguardi, ma i tifosi venivano allo stadio a sostenerci. Il Venezia è una squadra che gioca sempre a viso aperto ed al Penzo ha messo in difficoltà le big. Fondamentale per gli azzurri sarà non sbaliare gara perchè c'è il derby di Milano e potrebbe guadagnare punti su Inter e Milan in un solo colpo. Spalletti sta facendo un grande lavoro perchè sta coinvolgendo tutti i calciatori. In questo modo ha sopperito anche alle assenze pesanti di queste settimane"