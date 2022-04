Luperto, l’agente sul Napoli: "Il rientro sarà valutato, davanti a lui un top mondo! Empoli la scelta giusta"

Napoli Calcio - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’agente del difensore dell’Empoli Sebastiano Luperto, Diego Nappi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Perchè non si danno occasioni ai giovani nel Napoli? Per il ruolo di Luperto sappiamo che davanti a lui c’è uno dei giocatori più forti al mondo ovvero Koulibaly, certe scelte si fanno anche per giocare e maturare e crescere.

Il rientro poi si valuta, per capire se si possa giocare in una piazza come Napoli dove servono determinati attributi: io credevo che il Napoli potesse vincere lo scudetto, c’erano momenti in cui si credeva potesse non andare bene, ad esempio la Coppa d’Africa, ma la squadra è andata oltre questi problemi.

La crescita di Luperto? Sta facendo il percorso giusto, Empoli è stata una scelta mirata perchè è una società che sforna tanti giocatori di talento: ti danno l’opportunità di crescere, e poi di fare il salto. Spero non mi faccia arrivare altre minacce scherzose come all’andata (ride, ndr). Poi si parlerà dei programmi futuri, è ovvio”