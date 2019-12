Luperto, l'avvocato a CN24: "C'è la volontà di ricucire lo strappo, nessun contatto con il Napoli! Si può arrivare fino a giugno, i giocatori ormai si sono rassegnati..."

Ultime notizie calcio Napoli - Ruggero Malagnini, avvocato di Sebastiano Luperto, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Da parte nostra la volontà è quella di ricucire lo strappo ma al momento nessuno del Napoli mi ha contattato per tentare di risolvere in via breve questo caso. La riconciliazione si può fare in ogni caso. Quando il Napoli ha fatto ricorso ha presentato il suo arbitro e lo stesso abbiamo fatto noi quando abbiamo fatto ricorso. Ora i due arbitri devono scegliere insieme un terzo arbitro che deve fungere da arbitro supremo. Se non si arriva l'intesa la parte che ha maggiore interesse deve rivolgersi al tribunale per la nomina di un arbitro. Si potrebbe arrivare tranquillamente a fine campionato. I giocatori ormai si sono rassegnati, quando si allenano non è che pensano al ricorso. E' passato lo scotto iniziale, magari un po' di ansia arriverà prima delle udienze. Sia noi che il Napoli siamo convinti di vincere".