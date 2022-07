Galli a CN24: "Lunin-Napoli: nel 2018 avevamo l'accordo, saltò tutto per una richiesta dello Zorja!"

Calcio Napoli – Giuseppe Galli, agente, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 TV (canale 79 del DTT) nel corso del programma CalcioNapoli24 Live:

"Lunin? Ho conosciuto il proprietario della società che lo gestiva ed abbiamo provato a portarlo al Napoli senza riuscirci. Era tra i giovani emergenti, ma ora è da un po' che non gioca. E' del Real Madrid e, di conseguenza, qualcosa deve averlo. Era stato raggiunto un accordo con il Napoli, ma De Laurentiis non accettò di inserire nell'accordo una clausola su una percentuale da riconoscere al suo vecchio club (lo Zorja) pari in caso di cessione. Si trattava di un'operazione da 8-10 milioni di euro, adesso non ricordo bene. Napoli? Non è facile sostituire Koulibaly, ma ha un fuoriclasse come Giuntoli che trova sempre profili interessanti. Questa squadra merita fiducia, può fare un ottimo campionato".